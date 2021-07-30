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Після реінтеграції: стало відомо, коли віддадуть невиплачені пенсії в ОРДЛО

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 17:07
Після реінтеграції: стало відомо, коли віддадуть невиплачені пенсії в ОРДЛО Фото: віце-прем'єр Олексій Резніков (facebook com reznikovoleksiі)
Автор: РБК-Україна

Україна погасить заборгованість з невиплачених пенсій перед пенсіонерами в окремих районах Донецької та Луганської областей після реінтеграції окупованих територій. Тільки після цього влада зможе провести верифікацію всіх пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Інтерфакс Україна" віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Зокрема, він зазначив, що на сьогодні нічого не робитимуть з тим, що пенсіонерам в ОРДЛО з 2014 року не виплатили близько 80 млрд гривень. Резніков підкреслив, що пенсії виплачуються тільки тим, у кого є статус переселенця. Але не всі з них можуть переїхати на підконтрольну територію, оскільки для них немає житла.

"Кожен місяць ми виплачуємо близько 3 млрд гривень. І після реінтеграції цих територій ми проведемо верифікацію всіх пенсіонерів, розробимо механізм реструктуризації цієї заборгованості і будемо виплачувати", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для пенсіонерів з ОРДЛО можуть ввести віддалену ідентифікацію, щоб вони не втрачали статус переселенця і не припинялися виплати.

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