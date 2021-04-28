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Для пенсионеров из ОРДЛО могут ввести удаленную идентификацию

Новина українською → Украина, Среда 28 апреля 2021 09:50
Для пенсионеров из ОРДЛО могут ввести удаленную идентификацию Фото: глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (facebook.com/sluganarodu.official)
Автор: Александр Белоус

Для решения вопроса выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса можно ввести удаленную идентификацию. Это может происходить с помощью смартфона и соответствующих технических решений.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").

"Уже есть постановление НБУ об удаленной идентификации. И соответствующие программные обеспечения, как когда мы верифицируемся по лицу через смартфон. Главное, чтобы не было фальсификаций, чтобы был живой человек. НБУ и Министерство цифровой трансформации говорят, что технически это возможно", - отметила она.

По словам Третьяковой, выплата пенсий жителям оккупированного Донбасса является обязанностью государства, поскольку это собственность этих людей.

"Есть куча выводов, в том числе ЕСПЧ, что пенсии являются собственностью человека, которое государство должно отдать. Предыдущая теория, лет 10-15 назад, превалировала, что пенсии - это форвардный контракт с государством, когда ты платишь взнос, рассчитывая на то, что, когда достигнешь пенсионного возраста, тебе будут платить пенсию, независимо от того, где ты будешь находиться", - сказала она.

Вместе с тем, государство должно контролировать, что человек жив и его пенсию не получает кто-то другой, убеждена председатель комитета. "Проблема с ОРДЛО в том, что есть случаи, когда за человека, оформляя какие-то поручения, доверенности, забирают кэш и потом не отдают деньги. Такое государство должно предотвратить. Потому что это террор и пиратство", - отметила депутат.

Как сообщало РБК-Украина, после отмены карантина в Украине у пенсионеров, которые проживают на оккупированном Донбассе, будет месяц на верификацию в отделениях Ощадбанка.

Напомним, банки Украины обязали обслуживать жителей Крыма без справки переселенца.

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