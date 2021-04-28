Для пенсионеров из ОРДЛО могут ввести удаленную идентификацию
Для решения вопроса выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса можно ввести удаленную идентификацию. Это может происходить с помощью смартфона и соответствующих технических решений.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").
"Уже есть постановление НБУ об удаленной идентификации. И соответствующие программные обеспечения, как когда мы верифицируемся по лицу через смартфон. Главное, чтобы не было фальсификаций, чтобы был живой человек. НБУ и Министерство цифровой трансформации говорят, что технически это возможно", - отметила она.
По словам Третьяковой, выплата пенсий жителям оккупированного Донбасса является обязанностью государства, поскольку это собственность этих людей.
"Есть куча выводов, в том числе ЕСПЧ, что пенсии являются собственностью человека, которое государство должно отдать. Предыдущая теория, лет 10-15 назад, превалировала, что пенсии - это форвардный контракт с государством, когда ты платишь взнос, рассчитывая на то, что, когда достигнешь пенсионного возраста, тебе будут платить пенсию, независимо от того, где ты будешь находиться", - сказала она.
Вместе с тем, государство должно контролировать, что человек жив и его пенсию не получает кто-то другой, убеждена председатель комитета. "Проблема с ОРДЛО в том, что есть случаи, когда за человека, оформляя какие-то поручения, доверенности, забирают кэш и потом не отдают деньги. Такое государство должно предотвратить. Потому что это террор и пиратство", - отметила депутат.
Как сообщало РБК-Украина, после отмены карантина в Украине у пенсионеров, которые проживают на оккупированном Донбассе, будет месяц на верификацию в отделениях Ощадбанка.
Напомним, банки Украины обязали обслуживать жителей Крыма без справки переселенца.