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Регулювальник для пішоходів. Поліція нагадала про розшифровку жестів

Україна, Неділя 17 березня 2024 21:39
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Регулювальник для пішоходів. Поліція нагадала про розшифровку жестів Фото: регулювальник для пішоходів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Пішоходи, як і водії також є учасниками дорожнього руху. Правоохоронці нагадали, як правильно та безпечно перейти дорогу, якщо світлофор зламався, а на дорозі стоїть регулювальник руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.

Якщо на перехресті ви бачите регулювальника, то його сигнали мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків.

Жести регулювальника для пішоходів:

Руки витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми:

  • пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;

Права рука витягнута вперед:

  • пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;

Рука піднята вгору:

  • рух пішоходів заборонено в усіх напрямках.

Штрафи за порушення правил дорожнього руху

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