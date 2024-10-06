Регулювальник на перехресті: поліція нагадала, як розшифровуються його сигнали

Під час їзди водії звикли орієнтуватись на сигнали світлофорів, дорожні знаки та розмітку. Проте інколи стаються випадки, коли на дорозі з'являються регулювальник і саме він стає пріоритетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Патрульної поліції.
Зауважимо, що виконання сигналів регулювальника обов'язкове для всіх учасників дорожнього руху: водіїв, пішоходів та велосипедистів.
Нагадаємо значення сигналів, що подає регулювальник:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна ілюстративно нагадало п'ять головних правил регулювальника.
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