Що означають сигнали регулювальника і коли не можна їхати: 5 головних правил

Сигнали регулювальника вивчають в автошколах, але, як правило, з ними зустрічаються не часто. Тому при наближенні до перехрестя можуть розгублюватися навіть досвідчені водії, оскільки регулювальник - головний на дорозі, а його жести мають пріоритет над світлофором, знаками та розміткою.

Регулювальник стоїть обличчям чи спиною

Якщо регулювальник стоїть обличчям або спиною до водія, його руки розведені убік, опущені вниз, або права рука з жезлом (червоним диском) зігнута перед грудьми, заборонено рух у всі сторони.

Фото: заборона їхати в усі сторони (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Таке положення регулювальника прирівнюється до червоного сигналу світлофора.

Регулювальник стоїть обличчям (рука із жезлом дивиться на вас)

Якщо регулювальник стоїть обличчям, а його права рука з жезлом або червоним диском витягнута вперед до водія, заборонено рух прямо, але можна повернути праворуч.

Фото: можна повертати лише праворуч (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Таке положення прирівнюється до червоного сигналу світлофора із зеленою стрілкою вправо.

Регулювальник стоїть будь-яким боком, а жезл піднято вгору

Якщо регулювальник підняв руку з жезлом або червоним диском вгору і при цьому стоїть до водія будь-яиким боком, це означає, що зараз зміниться рух на перехресті.

Фото: їхати не можна, скоро зміниться рух на перехресті (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Це прирівнюється до жовтого сигналу світлофора і означає "Увага!". Автомобілі та пішоходи мають залишити перехрестя, рух заборонено для всіх.

Регулювальник стоїть лівим боком, рука з жезлом витягнута вперед

Якщо регулювальник стоїть лівим боком до водія, при цьому рука з жезлом або червоним диском витягнута вперед, тобто ліворуч від водія, дозволяється їхати в будь-якому напрямку.

Фото: дозволено у будь-якому напрямку (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Цей сигнал регулювальника означає зелене світло світлофора.

Регулювальник стоїть лівим боком (руки опущені, витягнуті в сторони або притиснуті до грудей)

У таких випадках дозволяється їхати прямо або повертати праворуч, спочатку пропустивши пішоходів.

Фото: можна їхати прямо або праворуч (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Жест прирівнюється до зеленого сигналу світлофора, але із забороною повертати ліворуч та розвертатися.

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Важливо пам'ятати, що регулювальник може подавати інші сигнали, зрозумілі водіям та пішоходам, а також привертати увагу учасників дорожнього руху свистком.

Щоб легше запам'ятати правила проїзду перехресть із регулювальником, рекомендують запам'ятати невеликий вірш:

Жезл вгору - всім потрібно зупинитись.

Якщо жезл прямує в рот, роби правий поворот.

Якщо жезл прямує вправо, їхати не маєш права.

Якщо жезл прямує вліво, на всі боки їдеш сміло.

А ось груди та спина - для водія стіна.