Регулировщик на перекрестке: полиция напомнила, как расшифровываются его сигналы

При езде водители привыкли ориентироваться на сигналы светофоров, дорожные знаки и разметку. Однако иногда случаются случаи, когда на дороге появляются регулировщик и именно он становится приоритетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Патрульной полиции.
Заметим, что выполнение сигналов регулировщика обязательно для всех участников дорожного движения: водителей, пешеходов и велосипедистов.
Напомним значение сигналов, подаваемых регулятором:
Напомним, ранее РБК-Украина иллюстративно напомнило пять главных правил регулятора.
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