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Регулювальник на перехресті: поліція нагадала, як розшифровуються його сигнали

Україна, Неділя 06 жовтня 2024 19:54
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Регулювальник на перехресті: поліція нагадала, як розшифровуються його сигнали Фото: поліція пояснила, як розшифровувати сигнали регулювальника (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час їзди водії звикли орієнтуватись на сигнали світлофорів, дорожні знаки та розмітку. Проте інколи стаються випадки, коли на дорозі з'являються регулювальник і саме він стає пріоритетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Патрульної поліції.

Зауважимо, що виконання сигналів регулювальника обов'язкове для всіх учасників дорожнього руху: водіїв, пішоходів та велосипедистів.

Нагадаємо значення сигналів, що подає регулювальник:

  • Якщо регулювальник підняв руку вгору, це означає, що всім учасникам потрібно зупинитися і чекати подальших вказівок.
  • Регулювальник стоїть обличчям або спиною до вас, руки розведені в сторони, опущені донизу, або зігнута перед грудьми права рука із червоним диском - рух заборонено в усі сторони.
  • Регулювальник стоїть обличчям до вас. Його права рука, що тримає червоний диск, витягнута вперед, тобто до вас - рух заборонено прямо, а праворуч - дозволено.
  • Регулювальник стоїть до вас лівим боком із витягнутою вперед рукою із жезлом - можна їхати в будь-якому напрямку.
  • Регулювальник стоїть лівим боком до вашої автівки, а його руки опущені донизу, витягнуті в сторони або зігнуті й притиснуті до грудей - можна їхати прямо або праворуч, пропустивши пішоходів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна ілюстративно нагадало п'ять головних правил регулювальника.

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