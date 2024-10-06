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Регулировщик на перекрестке: полиция напомнила, как расшифровываются его сигналы

Украина, Воскресенье 06 октября 2024 19:54
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Регулировщик на перекрестке: полиция напомнила, как расшифровываются его сигналы Фото: полиция объяснила, как расшифровывать сигналы регулятора (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

При езде водители привыкли ориентироваться на сигналы светофоров, дорожные знаки и разметку. Однако иногда случаются случаи, когда на дороге появляются регулировщик и именно он становится приоритетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Патрульной полиции.

Заметим, что выполнение сигналов регулировщика обязательно для всех участников дорожного движения: водителей, пешеходов и велосипедистов.

Напомним значение сигналов, подаваемых регулятором:

  • Если регулировщик поднял руку вверх, это означает, что всем участникам нужно остановиться и ждать дальнейших указаний.
  • Регулировщик стоит лицом или спиной к вам, руки разведены в стороны, опущены вниз, или изогнутая перед грудью правая рука с красным диском - движение запрещено во все стороны.
  • Регулировщик стоит лицом к вам. Его правая рука, держащая красный диск, вытянута вперед, то есть к вам - движение запрещено прямо, а справа - разрешено.
  • Регулировщик стоит к вам левой стороной с вытянутой вперед рукой с жезлом - можно ехать в любом направлении.
  • Регулировщик стоит левой стороной к вашему автомобилю, а его руки опущены вниз, вытянуты в стороны или согнуты и прижаты к груди - можно ехать прямо или вправо, пропустив пешеходов.

Напомним, ранее РБК-Украина иллюстративно напомнило пять главных правил регулятора.

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