Регулятор выявил несуществующий "Украинский народный банк"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обращает внимание потребителей финансовых услуг на то, что в последнее время в сети Интернет и социальных сетях стремительно распространяется предложение инвестировать в акции несуществующего "Украинского народного банка", который называет себя "инвестиционный проект". Об этом сообщается на сайте регулятора.

В то же время в Государственном реестре банков, который ведется Национальным банком Украины и содержит сведения о государственной регистрации всех банков, отсутствует информация об "Украинском народном банке".

В Государственном реестре выпусков ценных бумаг, который ведется НКЦБФР, отсутствует информация о государственной регистрации выпуска акций эмитента с таким наименованием.

По данным НКЦБФР, при попытке купить акции указанного проекта через его веб-сайт, пользователю предлагаются три варианта оплаты за акции: Money Storage, Perfect Money и оплата в криптовалюті Bitcoin. Функция оплаты банковской картой якобы предусмотрена, но не работает. Доступные пользователю варианты оплаты являются электронными кошельками, платежи через которые практически невозможно отследить и установить, куда были переведены средства клиента.

Кроме того, на веб-сайте проекта отсутствует любая правовая информация в отношении юридического лица и оснований предоставления им инвестиционных услуг. В личном кабинете пользователя есть ссылка на такие разделы как Документы, Контакты компании, Условия пользования, Политика конфиденциальности, но все они не работают.

"Комиссия усматривает, что информация размещенная по ссылке https://unb.name является мошенничеством, несет угрозу введения в заблуждение граждан, создает риски потери ими средств из-за финансовой и инвестиционной неосведомленности. Информация о потенциально противоправной деятельности на территории нашей страны направлена в правоохранительные органы Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон о "сплите" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и распределение полномочий регулирования финансового рынка между Национальным банком (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Согласно закону, с 1 июля 2020 года НКЦБФР станет регулятором негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года.