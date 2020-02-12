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НКЦБФР договорилась с Нацкомфинуслуг о постепенной передаче полномочий

Новости » Экономика     12.02.2020 - 12:59
НКЦБФР договорилась с Нацкомфинуслуг о постепенной передаче полномочий
Фото: НКЦБФР (nssmc.gov.ua)

НКЦБФР станет регулятором негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины (Нацкомфинуслуг) подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве ради выполнения положений закона о сплит. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

В рамках меморандума регуляторы обязались:

  • делиться информацией и проводить регулярные консультации - для этого создана рабочая группа из 10 представителей регуляторов, которая будет координировать их взаимодействие на этом этапе;
  • согласовывать деятельность по подготовке проектов регуляторных актов, которые будут касаться вышеупомянутых субъектов регулирования;
  • обмениваться информацией по кадровым вопросам, в частности НКЦБФР, Нацкомфинуслуг будет предоставлять информацию относительно открытых вакансий и конкурсов и рассматривать сотрудников Нацкомфинуслуг в качестве кандидатов на вакантные должности;
  • организовать передачу НКЦБФР документов, отчетов, сведений, сообщений и другой информации, которая была получена или создана Нацкомфинуслуг в процессе выполнения полномочий и функций;
  • Нацкомфинуслуг предоставит сотрудникам НКЦБФР возможность ознакомления с информационными системами, базами данных, программно-техническими средствами и связанной с ними документации

Как сообщало РБК-Украина, принятый Верховной радой закон о "сплите" предусматривает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) и распределение полномочий регулирования финансового рынка между Национальным банком (НБУ) и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно закону, с 1 июля 2020 года НКЦБФР станет регулятором негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг Украины (Нацкомфинуслуг) подписали Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве для обеспечения реализации положений закона о "сплит".

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