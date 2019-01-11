ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Регулятор ужесточил требования к качеству электроснабжения

Новости » Энергетика    11.01.2019 - 14:17
Регулятор ужесточил требования к качеству электроснабжения
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Потребитель имеет право на компенсацию после 48 часов отсутствия электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ужесточила требования к гарантированным стандартам качества электроснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя НКРЭКУ Оксаны Кривенко в Facebook.

Как отметила Кривенко, после принятия решения НКРЭКУ потребитель должен получить компенсацию, если запланированные перерывы электроснабжения с предупреждением потребителя превышают 48 часов.

Регулятор ужесточил требования к качеству электроснабжения

Напомним, с 1 января 2019 года начала действовать новая модель розничного рынка электрической энергии. Как отметила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, бытовые и малые небытовые потребители имеют право на получение универсальных услуг на недискриминационной основе. По ее данным, цены таких услуг будут регулируемыми и стабильными. Плата за эти услуги по распределению электрической энергии включается поставщиком универсальных услуг в единый платежный документ за электрическую энергию отдельной строкой.

Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщила, что для бытовых потребителей компенсация составит от 100 до 200 грн.

Регулятор отменил повышение тарифов на э/э на технические цели в жилых домах Регулятор назвал сумму компенсации за поставку некачественной электроэнергии
Новости Украины НКРЭКУтарифыЭлектроэнергия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь