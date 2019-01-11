Регулятор ужесточил требования к качеству электроснабжения

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Потребитель имеет право на компенсацию после 48 часов отсутствия электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ужесточила требования к гарантированным стандартам качества электроснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя НКРЭКУ Оксаны Кривенко в Facebook.

Как отметила Кривенко, после принятия решения НКРЭКУ потребитель должен получить компенсацию, если запланированные перерывы электроснабжения с предупреждением потребителя превышают 48 часов.

Напомним, с 1 января 2019 года начала действовать новая модель розничного рынка электрической энергии. Как отметила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, бытовые и малые небытовые потребители имеют право на получение универсальных услуг на недискриминационной основе. По ее данным, цены таких услуг будут регулируемыми и стабильными. Плата за эти услуги по распределению электрической энергии включается поставщиком универсальных услуг в единый платежный документ за электрическую энергию отдельной строкой.

Глава НКРЭКУ Оксана Кривенко сообщила, что для бытовых потребителей компенсация составит от 100 до 200 грн.