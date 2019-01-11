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Регулятор посилив вимоги до якості електропостачання

Новини » Енергетика    11.01.2019 - 14:17
Регулятор посилив вимоги до якості електропостачання
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Споживач має право на компенсацію після 48 годин відсутності електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), посилила вимоги до гарантованих стандартів якості електропостачання. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на публікацію голови НКРЕКП Оксани Кривенко у Facebook.

Як зазначила Кривенко, після прийняття рішення НКРЕКП споживач має отримати компенсацію, якщо заплановані перерви електропостачання з попередженням споживача перевищують 48 годин.

Регулятор посилив вимоги до якості електропостачання

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року почала діяти нова модель роздрібного ринку електричної енергії. Як зазначила голова НКРЕКП Оксана Кривенко, побутові та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг на недискримінаційних засадах. За її даними, ціни таких послуг будуть регульованими та стабільними. Плата за ці послуги з розподілу електричної енергії включається постачальником універсальних послуг в єдиний платіжний документ за електричну енергію окремим рядком.

Голова НКРЕКП Оксана Кривенко повідомила, що для побутових споживачів компенсація становитиме від 100 до 200 грн.

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