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Регулятор утвердил план создания в Украине энергетических хабов

Новости » Экономика    24.05.2019 - 13:55
Регулятор утвердил план создания в Украине энергетических хабов
Фото: НКЦБФР (nssmc.gov.ua)

План содержит пошаговую карту гармонизации законодательства со стандартами ЕС

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) утвердила на своем заседании план мероприятий по созданию условий для функционирования в Украине энергетических хабов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР.

Как уточнили в пресс-службе, энергетические хабы - товарные многосторонние торговые системы, на которых будет осуществляться торговля энергетическими товарами и связанными финансовыми продуктами.

План предусматривает перечень и график разработки соответствующих законодательных изменений, регуляторных правил, формирование условий к будущим участникам торговли, а также меры взаимодействия с другими заинтересованными сторонами.

За основу украинской модели рынка для и внебиржевой организованной торговли энергоресурсами и деревативами НКЦБФР приняла стандарты Европейского союза, которые обеспечивают конкурентные условия торговли и прозрачное ценообразование на энергетические товары.

План содержит пошаговую карту гармонизации национального законодательства Украины со стандартами ЕС, которая основывается на анализе, проведенном НКЦБФР с привлечением международных экспертов и при поддержке ЕС.

Напомним, в январе 2019 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) подписали Меморандум о сотрудничестве в создании механизмов биржевой торговли на энергетическом и финансовом рынках.

Как сообщало РБК-Украина, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала первую эмиссию корпоративных облигаций украинского эмитента по новым правилам, адаптированным к стандартам ЕС.

 

Биржевую торговлю адаптируют к европейским нормам В Украине зарегистрировали первый выпуск облигаций по европейским правилам
Новости Украины Государственная комиссия ценных бумаг и фондового рынкаэнергетикакомиссия
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