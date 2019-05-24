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Регулятор затвердив план створення в Україні енергетичних хабів

Новини » Економіка    24.05.2019 - 13:55
Регулятор затвердив план створення в Україні енергетичних хабів
Фото: НКЦПФР (nssmc.gov.ua)

План містить покрокову карту гармонізації законодавства зі стандартами ЄС

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила на своєму засіданні план заходів зі створення умов для функціонування в Україні енергетичних хабів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКЦПФР.

Як уточнили в прес-службі, енергетичні хаби - товарні багатосторонні торгові системи, на яких здійснюватиметься торгівля енергетичними товарами та пов’язаними фінансовими продуктами.

План передбачає перелік та графік розробки відповідних законодавчих змін, регуляторних правил, формування умов до майбутніх учасників торгівлі, а також заходи взаємодії з іншими зацікавленими сторонами.

За основу української моделі ринку для позабіржової та організованої торгівлі енергоресурсами та деревативами НКЦПФР взяла стандарти Європейського союзу, які забезпечують конкурентні умови торгівлі та прозоре ціноутворення на енергетичні товари.

План містить покрокову карту гармонізації національного законодавства України зі стандартами ЄС, яка ґрунтується на аналізі, проведеному НКЦПФР із залученням міжнародних експертів та за підтримки ЄС.

Нагадаємо, у січні 2019 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) і Національна комісія з регулювання ринків енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підписали Меморандум про співпрацю в створенні механізмів біржової торгівлі на енергетичному та фінансовому ринках.

Як повідомляло РБК-Україна, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)  зареєструвала першу емісію корпоративних облігацій українського емітента за новими правилами, адаптованими до стандартів ЄС.

 

Біржову торгівлю адаптують до європейських норм В Україні зареєстрували перший випуск облігацій за європейськими правилами
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