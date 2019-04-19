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В Украине зарегистрировали первый выпуск облигаций по европейским правилам

Новости » Экономика    19.04.2019 - 13:47
В Украине зарегистрировали первый выпуск облигаций по европейским правилам
Фото: НКЦБФР (ssmsc.gov.ua)

Проспект эмиссии облигаций даст возможность оценить риски даже непрофессиональным покупателям

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала первую эмиссию корпоративных облигаций украинского эмитента по новым правилам, адаптированным к стандартам ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР.

Первым эмитентом ценных бумаг, выпуск которых осуществлен в Украине по мировым стандартам, стал АО "Таскомбанк". НКЦБФР зарегистрировала две серии публичных облигаций.

Член НКЦБФР Максим Либанов назвал это знаковым событием для рынка.

"Мы несколько месяцев работали с эмитентом в тесном взаимодействии для оформления выпуска в соответствии со строгими европейскими стандартами. Проспект облигаций предоставляет потенциальному инвестору, даже без специализированной квалификации, достаточное представление о деталях эмиссии чтобы принять самостоятельное и, особенно важно, обоснованное решение. Новые требования сделают рынок ценных бумаг в Украине более прозрачным, а значит более безопасным для инвестора", - сказал он.

Напомним, в 2018 году на организованном рынке Украины объемы торгов ценными бумагами составили 260,866 млрд грн. В том числе, объемы торгов акциями составили 1,180 млрд грн (0,45%), корпоративными облигациями - 10,267 млрд грн (4%), ОВГЗ - 245,733 млрд грн (94,1%), другими ценными бумагами - 3,685 млрд грн (1,4%).

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины обнародовала для общественного обсуждения два проекта решений, которые позволят покупать государственные облигации через мобильные приложения.

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