Регулятор утвердил методику формирования платы за присоединение к системе передачи

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Переходный период определен до 31 декабря 2020 года

Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила методику (порядок) формирования платы за присоединение к системы передачи и системы распределения электрической энергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комиссии Оксану Кривенко в Facebook.

Она отметила, что согласно решению, расчет платы за нестандартное присоединение предусматривает плату за присоединение мощности - произведение мощности умноженное на ставку и плату за создание линейной части присоединения.

Кроме того, на переходный период до 31 декабря 2020 года, стоимость базовой ставки присоединение 1 кВт мощности для всех операторов систем распределения определена на уровне 3,48 тыс. грн/кВт (без НДС), как усредненный показатель стоимости создания 1 кВт мощности на ступени напряжения 0,4 кВ, которая индексируется на уровень напряжения в точке присоединения и уровень загрузки трансформаторных подстанций основной сети.

Утвержденным порядком также стимулируется присоединения объектов (электроустановок) на более высоком уровне напряжения (плата за нестандартное присоединение на более высоких ступенях напряжения будет меньше).

Ставка платы для электроустановок, предназначенных для производства электрической энергии, снижена на 10%. После переходного периода ставки будут рассчитаны на основе фактических капитальных затрат на присоединение.

Коэффициент загрузки трансформаторных подстанций определяется исключительно на базе фактического перетока электрической энергии. Коэффициенты загрузки и ставки присоединения устанавливаются на год, являются публичной информацией и размещены на официальных веб-сайтах операторов систем распределения.

По словам Кривенко, до конца текущего года запланировано принять ставки платы за стандартное и нестандартное присоединение мощности на открытом заседании НКРЭКУ, которое состоится в форме открытых слушаний.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании утвердила прогнозируемую оптовую рыночную цену электроэнергии 2019 год

Ранее НКРЕКП на заседании 11 декабря повысила тарифы на производство тепла для восьми производителей тепловой энергии с 1 января 2019 года.