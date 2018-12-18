Регулятор затвердив методику формування плати за приєднання до системи передачі

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перехідний період визначений до 31 грудня 2020 року

Національна комісія з питань регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила методику (порядок) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу електричної енергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комісії Оксану Кривенко у Facebook.

Вона зазначила, що згідно згідно з рішенням, розрахунок плати за нестандартне приєднання передбачає плату за приєднання потужності - добуток потужності помножений на ставку та плату за створення лінійної частини приєднання.

Крім того, на перехідний період до 31 грудня 2020 року, вартість базової ставки приєднання 1 кВт потужності для усіх операторів систем розподілу визначена на рівні 3,48 тис. грн/кВт (без ПДВ), як усереднений показник вартості створення 1 кВт потужності на ступені напруги 0,4 кВ, яка індексується на рівень напруги в точці приєднання та рівень завантаження трансформаторних підстанцій основної мережі.

Затвердженим порядком також стимулюється приєднання об'єктів (електроустановок) на більш високому рівні напруги (плата за нестандартне приєднання на більш високих ступенях напруги буде менша).

Також ставка плати для електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії знижена на 10%. Після перехідного періоду ставки будуть розраховані на основі фактичних капітальних витрат на приєднання.

Коефіцієнт завантаження трансформаторних підстанцій визначається виключно на базі фактичного перетікання електричної енергії. Коефіцієнти завантаження та ставки приєднання встановлюються на рік, є публічною інформацією та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах операторів систем розподілу.

За словами Кривенко, до кінця поточного року заплановано прийняти ставки плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності на відкритому засіданні НКРЕКП, яке відбудеться у формі відкритих слухань.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на своєму засіданні затвердила прогнозовану оптову ринкову ціну електроенергії на 2019 рік

Раніше НКРЕКП на засіданні 11 грудня підвищила тарифи на виробництво тепла для восьми виробників теплової енергії з 1 січня 2019 року.