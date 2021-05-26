Регулятор упростил переход небытовых потребителей газа к новым поставщикам

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) внесла изменения в Правила поставки природного газа. Вводятся более гибкие механизмы смены поставщика природного газа для потребителей, не являющихся бытовыми.
Решение принято во время заседания регулятора 26 мая, которое транслировалось в Youtube.
Согласно документу, потребитель будет иметь право предоставить новому поставщику письменное разрешение действующего поставщика на его переход к новому поставщику. Такое разрешение будет альтернативой письменной справке действующего поставщика или составленного с ним акта сверки взаиморасчетов об отсутствии просроченной задолженности, которые являются обязательными для смены поставщика.
При этом регулятор обращает внимание, что за потребителем остается обязанность по выполнению своих финансовых обязательств перед действующим поставщиком в части расчета за потребленный природный газ.
"Следует также отметить, что в случае наличия у действующего поставщика сомнений относительно осуществления потребителем, который не является бытовым, оплаты стоимости потребленного им природного газа в предыдущих периодах, поставщик имеет право отказать потребителю в предоставлении разрешения на его переход к новому поставщику", - отметили в комиссии.
По оперативной информации, имеющейся в распоряжении регулятора, часть предприятий-лицензиатов, которые отпускают тепловую энергию (теплокоммунэнерго), уже подписали коммерческие договоры на поставку природного газа с новыми поставщиками, что даст им возможность осуществлять бесперебойную поставку горячей воды потребителям и вовремя начать отопительный сезон.
Напомним, Кабинет министров отказался продлевать действие ПСО (возложение специальных обязательств) на рынке газа для предприятий теплокоммунэнерго. Постановление правительства действовало только до 20 мая 2021 года.
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 19 мая отметил, что предприятия теплокомунэнерго теперь будут заключать договоры на поставку газа самостоятельно с любым поставщиком газа. Они получат это право даже в случае задолженности за газ, добавил премьер.
Как сообщало РБК-Украина, 9 февраля после переговоров между "Нафтогазом", органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой.