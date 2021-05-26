Регулятор спростив перехід непобутових споживачів газу до нових постачальників

Згідно з документом, споживач матиме право надати новому постачальнику письмовий дозвіл діючого постачальника на його перехід до нового постачальника. Такий дозвіл буде альтернативою письмовій довідці діючого постачальника або складеного з ним акту звірки взаєморозрахунків про відсутність простроченої заборгованості, які є обов’язковими для зміни постачальника.

При цьому регулятор звертає увагу, що за споживачем залишається обов’язок щодо виконання своїх фінансових зобов’язань перед діючим постачальником у частині розрахунку за спожитий природний газ.

"Слід також зазначити, що у разі наявності у діючого постачальника сумнівів щодо здійснення споживачем, що не є побутовим, оплати вартості спожитого ним природного газу у попередніх періодах, такий постачальник має право відмовити споживачу у наданні дозволу на його перехід до нового постачальника", - зазначили в комісії.

За оперативною інформацією, що є в розпорядженні регулятора, частина підприємств-ліцензіатів, які відпускають теплову енергію (теплокомуненерго), вже підписали комерційні договори на постачання природного газу з новими постачальниками, що дасть їм можливість здійснювати безперебійне постачання гарячої води споживачам та вчасно розпочати опалювальний сезон.