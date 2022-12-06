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Регулятор ухвалив рішення щодо нарахувань за електроенергію під час масових відключень

Фото: в Україні ухвалили рішення щодо нарахувань за електроенергію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила, що у разі відсутності фактичних показів лічильника електроенергії буде застосовуватися понижуючий коефіцієнт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу регулятора.

У прес-службі заявили, що рішення ухвалено з метою захистити споживачів в умовах виникнення надзвичайної ситуації в Об’єднаній енергетичній системі України та вимушеного обмеження в споживанні електричної енергії, спричиненого збройною агресією РФ.

Зокрема, у зв’язку з аварійними та стабілізаційними відключеннями, об’єктивно виникають ситуації, коли технічно неможливо передати покази лічильників, при цьому обсяги середньодобового споживання очікувано зменшуються, зазначає регулятор.

"З метою унеможливлення проведення нарахувань за неспожиту побутовими споживачами електричну енергію" оператори систем розподілу повинні

застосувати у разі відсутності фактичних показів лічильника понижуючого коефіцієнта споживання електричної енергії під час визначення середньодобового обсягу споживання електричної енергії індивідуальним побутовим споживачам у розрахунковому місяці.

Нагадаємо, керівники ОСР (операторі системи розподілу, обленерго) нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.

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