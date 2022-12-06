Регулятор принял решение о начислениях за электроэнергию во время массовых отключений

В пресс-службе заявили, что решение принято с целью защитить потребителей в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в Объединенной энергетической системе Украины и вынужденного ограничения в потреблении электрической энергии, вызванной вооруженной агрессией РФ.

В частности, в связи с аварийными и стабилизационными отключениями объективно возникают ситуации, когда технически невозможно передать показы счетчиков, при этом объемы среднесуточного потребления ожидаемо уменьшаются, отмечает регулятор.

"С целью предотвращения проведения начислений за непотребленную бытовыми потребителями электрическую энергию" операторы систем распределения должны