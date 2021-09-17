Регулятор США не поддержал бустерную вакцинацию препаратом Pfizer
Фото: регулятор США не поддержал бустерную вакцинацию препаратом Pfizer (Getty Images)
Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) не поддержал бустерную вакцинацию препаратом Pfizer. В частности, голосование касалось вакцинации людей в возрасте от 16 лет и старше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
16 членов Управления были против, и только 2 поддержали предложение, вынесенное на голосование.
Ученые FDA определили, что бустерная доза Pfizer не нужна для защиты от COVID, хотя она и улучшает иммунитет.
В отчете сказано, что снижение эффективности вакцины Comirnaty в борьбе со штаммом "Дельта" до сих пор не доказано.
Ранее мы писали, что прокуроры половины штатов требуют от Байдена отмены обязательной вакцинации в США.