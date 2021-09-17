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Регулятор США не поддержал бустерную вакцинацию препаратом Pfizer

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США, Пятница 17 сентября 2021 23:07
Регулятор США не поддержал бустерную вакцинацию препаратом Pfizer Фото: регулятор США не поддержал бустерную вакцинацию препаратом Pfizer (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) не поддержал бустерную вакцинацию препаратом Pfizer. В частности, голосование касалось вакцинации людей в возрасте от 16 лет и старше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

16 членов Управления были против, и только 2 поддержали предложение, вынесенное на голосование.

Ученые FDA определили, что бустерная доза Pfizer не нужна для защиты от COVID, хотя она и улучшает иммунитет.

В отчете сказано, что снижение эффективности вакцины Comirnaty в борьбе со штаммом "Дельта" до сих пор не доказано.

Ранее мы писали, что прокуроры половины штатов требуют от Байдена отмены обязательной вакцинации в США.

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