Регулятор США не підтримав бустерну вакцинацію препаратом Pfizer
Фото: регулятор США не підтримав бустерну вакцинацію препаратом Pfizer (Getty Images)
Управління з продовольства та медикаментів США (FDA) не підтримало бустерну вакцинацію препаратом Pfizer. Зокрема, голосування стосувалося вакцинації людей у віці від 16 років і старше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
16 членів управління були проти, і тільки 2 підтримали пропозицію, винесену на голосування.
Вчені FDA визначили, що бустерна доза Pfizer не потрібна для захисту від COVID, хоча вона і покращує імунітет.
У звіті сказано, що зниження ефективності вакцини Comirnaty в боротьбі зі штамом "Дельта" досі не доведено.
Раніше ми писали, що прокурори половини штатів вимагають від Байдена скасування обов'язкової вакцинації в США.