Прокуроры половины штатов требуют от Байдена отмены обязательной вакцинации в США

Генеральные прокуроры 24 штатов написали президенту США Джо Байдену письмо, пригрозив обратиться в суд из-за обязательной вакцинации от коронавируса и частое тестирование федеральных служащих и сотрудников крупных компаний. В письме высказывается обеспокоенность возможным отстранением от работы медиков.

В письме говорится, что обязательная вакцинация незаконна и "вряд ли будет успешной мерой для общественного здравоохранения". По мнению прокуроров, цель президента США - "посеять разногласия и недоверие, а не способствовать единству и здоровью общества".

"Вакцины помогли защитить миллионы американцев, и, безусловно, есть и другие, кому бы помогло это лечение. Но чтобы убедить тех, кто не решается пойти на это, вам нужно оставить место для дискуссий и разногласий", - говорится в письме.

Прокуроры призвали Байдена позволить американцам самостоятельно принимать решение по вакцинации. "Если ваша администрация не изменит своего курса, нижеподписавшиеся генпрокуроры будут искать все доступные юридические возможности, чтобы привлечь вас к ответственности", - указывается в письме.