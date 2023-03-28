Регулятор США подав до суду на найбільшу криптовалютну біржу Binance та її засновника

Чжао, мільярдер, який народився в Китаї і переїхав до Канади у віці 12 років, CFTC заявив, що "не згоден з характеристикою багатьох питань, викладених у позові".

Позов подається на тлі дедалі активнішого переслідування крипто-компаній. Протягом багатьох років прокурори США та цивільні слідчі переслідували криптофірми за незаконні пропозиції та недотримання правил. Але останнім часом темпи такої урядової діяльності різко зросли.

CFTC заявила у своєму позові, що принаймні з липня 2019 року до цього часу Binance "пропонувала та виконувала угоди з товарними деривативами від імені осіб із США", порушуючи закони США.

Програма ідентифікації Binance виявилася "неефективною", і фірма під керівництвом Чжао наказала співробітникам та клієнтам обійти контроль за ідентифікацією, заявила CFTC.

CFTC також звинуватила колишнього начальника відділу нормативно-правової відповідності Binance Семюеля Ліма у "пособництві та підбурюванні" на додаток до порушень Binance.

Представник Binance, яка домінує у світовому секторі цифрових активів, заявив, що фірма продовжить співпрацювати з регулюючими органами.

За словами представника, Binance зробила "значні інвестиції", щоби гарантувати, що на її платформі не буде користувачів зі США.

Голова CFTC Ростін Бехнам зазначив у своїй заяві, що керівники Binance протягом багатьох років знали, що "вони порушують правила CFTC, активно працюючи, щоб зберегти потік грошей та уникнути дотримання вимог".

CFTC відповідає за нагляд за товарними ринками та ринками деривативів, у тому числі за біткойн. Такі фірми, як брокери, які полегшують торгівлю такими продуктами клієнтам із США, мають зареєструватися в агентстві.

У грудні агентство Reuters повідомило, що Міністерство юстиції США з 2018 року проводить розслідування щодо Binance щодо можливого відмивання грошей і порушень санкцій. Binance опрацювала не менше 10 мільярдів доларів у вигляді платежів злочинцям та компаніям, які прагнуть ухилитися від санкцій США, виявило агентство Reuters.

Корабель піратів

Заснована в Шанхаї у 2017 році, Binance знаходиться у центрі світової криптоіндустрії. За даними постачальника даних CryptoCompare, основна біржа Binance.com минулого року опрацювала угоди на суму близько 23 трлн доларів. Обсяги торгів досягли 34 трильйони доларів у 2021 році, сказав Чжао минулого року.

Холдингова компанія базується на Кайманових островах, але Binance ніколи не розкривала місцезнаходження своєї основної біржі. CFTC звинуватила холдингову компанію та два інших підрозділи Binance.

Binance не вимагала від клієнтів надавати інформацію, що підтверджує їхню особу, до початку торгівлі і "не змогла впровадити базові процедури ідентифікації, призначені для запобігання та виявлення фінансування тероризму та відмивання грошей", - йдеться у повідомленні CFTC.

У позові CFTC докладно описані зусилля Binance щодо утримання клієнтів із США навіть після того, як компанія у партнерстві з нібито незалежною американською фірмою запустила біржу в США у 2019 році для обслуговування американських клієнтів відповідно до законодавства США.

Агентство Reuters раніше повідомляло, що ця американська фірма BAM Trading фактично контролювалася Чжао і управлялася Binance як дочірня компанія де-факто. CFTC заявила, що коли Чжао найняв першого генерального директора BAM, він "охарактеризував Binance як піратський корабель і пояснив, що хотів би, щоб Binance.US була кораблем військово-морського флоту".

VIP-клієнти

Хоча глобальний бізнес Binance публічно заявив, що обмежує клієнтів із США у торгівлі на своїй платформі, CFTC заявила, що Binance повідомляла своїм комерційно цінним "VIP-клієнтам" зі США, як обійти контроль за дотриманням вимог.

За даними CFTC, Чжао тримав інформацію, що відображає клієнтську базу Binance у США, у таємниці від деяких старших менеджерів. У жовтні 2020 Чжао наказав персоналу Binance замінити значення в США для деяких полів даних у внутрішній базі даних Binance на "UNKWN", йдеться в повідомленні.

Binance торгувала на своїй власній платформі через близько 300 "домашніх рахунків", що прямо чи опосередковано належать Чжао, хоча біржа не розкривала цю діяльність у своїх публічних умовах використання або деінде, згідно CFTC. За даними CFTC, домашні рахунки були звільнені від політики Binance щодо "інсайдерської торгівлі".

У лютому топ-менеджер Binance повідомив Wall Street Journal, що компанія розраховує виплатити штрафи для завершення розслідувань у США.

CFTC заявила, що вимагає грошових штрафів, вилучення доходів, отриманих нечесним шляхом, та постійних заборон на торгівлю та реєстрацію.