Криптовалютний крах: засновник біржі FTX втратив 16 млрд доларів та гроші клієнтів

Статки 30-річного засновника FTX у розмірі 16 млрд доларів було знищено за лічені дні після того, як криптовалютна біржа була змушена оголосити про банкрутство. Капітал Сема Бенкмана-Фріда скоротився до нуля після того, як останні спроби врятувати його проблемний бізнес закінчилися невдачею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

FTX подала заяву про банкрутство в США, а її головний виконавчий директор Сем Бенкман-Фрід пішов у відставку після того, як через різку кризу ліквідності в групі FTX важко вдалося залучити близько 9,4 млрд доларів від інвесторів і конкурентів.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, його статки раніше оцінювалися у 26 млрд доларів у березні і 15,6 млрд доларів у вівторок. В основному це було засноване на його володінні FTX, онлайн-біржею цифрових активів, таких як біткойн, та його торговою фірмою Alameda Research.

У п'ятницю ці компанії - і близько 130 інших, пов'язаних з ними - подали заяву про банкрутство відповідно до глави 11 у США, внаслідок чого акції вже не коштували нічого.

Бенкман-Фрід був замінений на посаді генерального директора FTX Джоном Дж. Реєм III, який керував чисткою Enron після сумнозвісного краху енергетичного гіганта у 2001 році через велике шахрайство.

"Багато людей порівнювали це з Lehman - я порівняв би його з Enron", - сказав колишній міністр фінансів США Ларрі Саммерс в інтерв'ю Bloomberg TV.

Обвал FTX залишає понад 100 тисяч кредиторів та понад мільйон клієнтів перед невизначеним майбутнім. Інвестори, у тому числі BlackRock та пенсійний план вчителів Онтаріо, також стикаються з повними втратами на своїх пакетах акцій.

Бенкман-Фрід, який пішов з посади виконавчого директора в п'ятницю, сказав клієнтам, що він "справді шкодує" про смерть свого бізнесу.

Підприємець, якого в якийсь момент проголосили "наступним Уорреном Баффетом", визнав, що він "облажався", і назвав ситуацію "лайновим шоу".

"Сподіваюся, все знайде спосіб відновитися, - написав він у Твіттері в п'ятницю. - Я був приголомшений, побачивши, як усе розплутується так, як вони це зробили".

Швидке падіння FTX було за сильними спекуляціями про її фінансовий стан, які призвели до виведення коштів на суму 6 млрд доларів всього за 72 години раніше цього тижня. Ще в січні компанія опублікувала оцінку у 32 млрд доларів.

Велике шахрайство

За даними джерел Reuters, з криптобіржі FTX зникло не менше 1 млрд доларів клієнтських коштів.

Засновник біржі Сем Бенкман-Фрід таємно переказав 10 млрд доларів клієнтських коштів із FTX до торгової компанії Bankman-Fried Alameda Research, повідомили джерела.

За їхніми словами, більша частина цієї кількості з того часу зникла. Одне з джерел оцінило суму, що бракує, приблизно в 1,7 млрд доларів. Інший сказав, що втрата складає від 1 до 2 млрд доларів.