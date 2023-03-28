Регулятор США подал в суд на крупнейшую криптовалютную биржу Binance и ее основателя

Чжао, миллиардер, родившийся в Китае и переехавший в Канаду в возрасте 12 лет, CFTC заявил, что "не согласен с характеристикой многих вопросов, изложенных в иске".

Иск подается на фоне все более активного преследования крипто-компаний. В течение многих лет прокуроры США и гражданские следователи преследовали криптофирмы за незаконные предложения и несоблюдение правил. Но в последнее время темпы такой правительственной деятельности резко возросли.

CFTC заявила в своем иске, что по крайней мере с июля 2019 года по настоящее время Binance "предлагала и выполняла сделки с товарными деривативами от имени лиц из США" в нарушение законов США.

Программа идентификации Binance оказалась "неэффективной", и фирма под руководством Чжао приказала сотрудникам и клиентам обойти контроль идентификации, заявила CFTC.

CFTC также обвинила бывшего начальника отдела нормативно-правового соответствия Binance Сэмюэля Лима в "пособничестве и подстрекательстве" в дополнение к нарушениям Binance.

Представитель Binance, которая доминирует в мировом секторе цифровых активов, заявил, что фирма продолжит "сотрудничать" с регулирующими органами.

По словам представителя, Binance сделала "значительные инвестиции", чтобы гарантировать, что на ее платформе не будет пользователей из США.

Председатель CFTC Ростин Бехнам отметил в своем заявлении, что руководители Binance в течение многих лет знали, что "они нарушают правила CFTC, активно работая, чтобы сохранить поток денег и избежать соблюдения требований".

CFTC отвечает за надзор за товарными рынками и рынками деривативов, в том числе за биткойн. Такие фирмы, как брокеры, которые облегчают торговлю такими продуктами клиентам из США, должны зарегистрироваться в агентстве.

В декабре агентство Reuters сообщило, что Министерство юстиции США с 2018 года проводит расследование в отношении Binance на предмет возможного отмывания денег и нарушений санкций. Binance обработала не менее 10 миллиардов долларов в виде платежей преступникам и компаниям, стремящимся уклониться от санкций США, обнаружило агентство Reuters.

Пиратский корабль

Основанная в Шанхае в 2017 году, Binance находится в центре мировой криптоиндустрии. По данным поставщика данных CryptoCompare, основная биржа Binance.com в прошлом году обработала сделки на сумму около 23 триллионов долларов. Объемы торгов достигли 34 триллионов долларов в 2021 году, сказал Чжао в прошлом году.

Холдинговая компания базируется на Каймановых островах, но Binance никогда не раскрывала местонахождение своей основной биржи. CFTC обвинила холдинговую компанию и два других подразделения Binance.

Binance не требовала от клиентов предоставлять информацию, подтверждающую их личность, до начала торговли и "не смогла внедрить базовые процедуры идентификации, предназначенные для предотвращения и выявления финансирования терроризма и отмывания денег", - говорится в сообщении CFTC.

В иске CFTC подробно описаны усилия Binance по удержанию клиентов из США даже после того, как компания в партнерстве с якобы независимой американской фирмой запустила биржу в США в 2019 году для обслуживания американских клиентов в соответствии с законодательством США.

Агентство Reuters ранее сообщало, что эта американская фирма BAM Trading фактически контролировалась Чжао и управлялась Binance как дочерняя компания де-факто. CFTC заявила, что, когда Чжао нанял первого генерального директора BAM, он "охарактеризовал Binance как пиратский корабль и объяснил, что хотел бы, чтобы Binance.US была кораблем военно-морского флота".

VIP-клиенты

Хотя глобальный бизнес Binance публично заявил, что ограничивает клиентов из США в торговле на своей платформе, CFTC заявила, что Binance сообщалала своим коммерчески ценным "VIP-клиентам" из США, как обойти контроль за соблюдением требований.

По данным CFTC, Чжао держал информацию, отражающую клиентскую базу Binance в США, в секрете от некоторых старших менеджеров. В октябре 2020 года Чжао приказал персоналу Binance заменить значение в США для некоторых полей данных во внутренней базе данных Binance на "UNKWN", говорится в сообщении.

Binance торговала на своей собственной платформе через около 300 "домашних счетов", прямо или косвенно принадлежащих Чжао, хотя биржа не раскрывала эту деятельность в своих публичных условиях использования или где-либо еще, согласно CFTC. По данным CFTC, домашние счета были освобождены от политики Binance в отношении "инсайдерской торговли".

В феврале топ-менеджер Binance сообщил Wall Street Journal, что компания рассчитывает выплатить штрафы для завершения расследований в США.

CFTC заявила, что требует денежных штрафов, изъятия доходов, полученных нечестным путем, и постоянных запретов на торговлю и регистрацию.