Регулятор сравнил стоимость отопления в Украине и странах-соседях

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены в Украине ниже, чем в Восточной Европе

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала данные по стоимости централизованного отопления в Украине и некоторых странах Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию комиссии в Facebook.

По данным регулятора, средняя стоят услуги централизованного отопления в Украине составляет 1536 грн/Гкал.

В странах ЕС, данные по которым приводит НКРЭКУ, стоимость следующая: Эстония - 2642 грн, Латвия - 2206 грн, Дания 2330 грн, Чехия - 2848 грн, Словакия - 3283 грн.

Напомним, по данным Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, среднемесячное потребление электроэнергии в 2018 году на одно домохозяйство в Украине составило 164 кВт∙ч, что почти в два раза меньше, чем в целом по странам ЕС (304 кВт∙ч).

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, во втором полугодии 2018 года средняя цена для населения за 1 кВт⋅ч составила 1,20 грн с НДС, что меньше, чем в первом полугодии 2018 года (1,21 грн)