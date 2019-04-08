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Регулятор порівняв вартість опалення в Україні та країнах-сусідах

Новини » Економіка    08.04.2019 - 13:53
Регулятор порівняв вартість опалення в Україні та країнах-сусідах
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ціни в Україні нижчі, ніж у Східній Європі

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднила дані щодо вартості централізованого опалення в Україні та деяких країнах Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію комісії в Facebook.

За даними регулятора, середня варті послуги з централізованого опалення в Україні становить 1536 грн/Гкал.

У країнах ЄС, дані за якими наводить НКРЕКП, вартість наступна: Естонія - 2642 грн, Латвія - 2206 грн, Данія 2330 грн, Чехія - 2848 грн, Словаччина - 3283 грн.

Регулятор порівняв вартість опалення в Україні та країнах-сусідах

Нагадаємо, за даними Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, середньомісячне споживання електроенергії у 2018 році на одне домогосподарство в Україні становило 164 кВт∙год, що майже в два рази менше, ніж в цілому по країнах ЄС (304 кВт∙год).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, у другому півріччі 2018 року середня ціна для населення за 1 кВт⋅год склала 1,20 грн з ПДВ, що менше, ніжу першому півріччі 2018 року (1,21 грн)

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