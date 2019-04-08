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Регулятор порівняв споживання електроенергії в Україні і країнах ЄС

Новини » Економіка    08.04.2019 - 13:36
Регулятор порівняв споживання електроенергії в Україні і країнах ЄС
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Споживання менше, ціна нижча

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), оприлюднила дані щодо споживання та цін на електроенергію в Україні та країнах Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію комісії в Facebook.

За даними НКРЕКП, середньомісячне споживання електроенергії у 2018 році на одне домогосподарство в Україні становило 164 кВт∙год, що майже в два рази менше, ніж в цілому по країнах ЄС (304 кВт∙год).

У той же час вартість електроенергії (1,28 грн за кВт∙год) в Україні значно нижча, ніж в країнах сусідах (Румунія - 4,21 грн, Польща - 4,86 грн, Словаччина - 5,84 грн, Чехія - 6,81 грн).

Тривалість перерв в електропостачанні в Україні значно вища, ніж в країнах ЄС: планові 455 хвилин за 2018 рік, непланові - 696. У ЄС - 160 хвилин планові, 102 - непланові.

Регулятор порівняв споживання електроенергії в Україні і країнах ЄС

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, у другому півріччі 2018 року середня ціна для населення за 1 кВт⋅год склала 1,20 грн з ПДВ, що менше, ніжу першому півріччі 2018 року (1,21 грн)

Нагадаємо, станом на кінець лютого 2019 року заборгованість населення за постачання електричної енергії склала 6,1 млрд грн.

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