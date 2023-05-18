Регулятор пропонує заборонити відключення від електроенергії вразливих споживачів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) направила лист до уряду щодо впровадження Порядку захисту вразливих споживачів електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКРЕКП .

"Створення такого документа відповідає міжнародним зобов'язанням України, у тому числі директивам ЄС у сферах енергетики та комунальних послуг в частині соціального захисту певних верств населення", - йдеться в повідомленні.

Проектом пропонується врегулювати питання шляхом:

визначення категорій вразливих споживачів за певними ознаками;

запровадження механізмів обліку, моніторингу та контролю за належністю споживачів до категорії вразливих;

захист від відключення електричної енергії вразливих споживачів протягом певних періодів.

Також проектом враховуються норми чинного законодавства, що передбачають надання адресної допомоги вразливим споживачам, які відносяться до категорії енергетично бідних, додали в прес-службі.