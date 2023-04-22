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Як зросте тариф на електроенергію для населення: голова НКРЕКП озвучив дві пропозиції

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Україна, Субота 22 квітня 2023 11:53
Як зросте тариф на електроенергію для населення: голова НКРЕКП озвучив дві пропозиції Фото: електроенергія для населення може подорожчати майже у два рази (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В українському уряді розглядається питання про перегляд тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Питання поки є відкритим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву, яку зробив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський в ефірі державного телемарафону.

"Розглядається декілька варіантів встановлення нових тарифів на електроенергію. Серед варіантів є такі: 2,40 грн та 2,80 грн за 1 кВт/год", - сказав він.

За його словами, можливе підвищення тарифів для населення пов'язане із великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури.

"Після ворожих обстрілів енергетичних об’єктів для відновлення живлення споживачів використовувались тимчасові схеми подачі електроенергії. Тож для забезпечення проходженння нового опалювального сезону такі схеми є неможливими", - сказав Ущапковський.

Водночас чиновник заявив, що питання про перегляд тарифів на електроенергію для населення наразі є відкритим.

Нагадаємо, уряд України вирішив зберегти діючі тарифи на електроенергію до 30 квітня. Зараз населення платить 1,44 гривні за кВт/год, якщо споживається менше 250 кВт/год на місяць та 1,68 гривень за кВт/год, якщо споживається понад 250 кВт/год на місяць.

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) заявила про плани підвищити тарифи на газ та електроенергію. Терміни поки що не визначено.

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