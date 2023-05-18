Регулятор предлагает запретить отключение электроэнергии уязвимым потребителям
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) направила письмо правительству о внедрении Порядка защиты уязвимых потребителей электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ .
"Создание такого документа отвечает международным обязательствам Украины, в том числе директивам ЕС в сферах энергетики и коммунальных услуг в части социальной защиты определенных слоев населения", - говорится в сообщении.
Проект предлагает урегулировать вопросы путем:
- определения категорий уязвимых потребителей по определенным признакам;
- внедрения механизмов учета, мониторинга и контроля над принадлежностью потребителей к категории уязвимых;
- защиту от отключения электрической энергии уязвимых потребителей в течение определенных периодов.
Также проектом учитываются нормы действующего законодательства, предусматривающие предоставление адресной помощи уязвимым потребителям, относящимся к категории энергетически бедных, добавили в пресс-службе.
Напомним, в правительстве рассматривается вопрос о повышении тарифов на электроэнергию для населения. Основной причиной в НКРЭКУ указывают необходимость ремонтов объектов энергетики.
Пока что правительство Украины решило сохранить действующие тарифы на электроэнергию до 31 мая. Сейчас население платит 1,44 гривны за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц и 1,68 гривен за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.
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