Регулятор предлагает запретить отключение электроэнергии уязвимым потребителям

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) направила письмо правительству о внедрении Порядка защиты уязвимых потребителей электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ .

"Создание такого документа отвечает международным обязательствам Украины, в том числе директивам ЕС в сферах энергетики и коммунальных услуг в части социальной защиты определенных слоев населения", - говорится в сообщении.

Проект предлагает урегулировать вопросы путем:

определения категорий уязвимых потребителей по определенным признакам;

внедрения механизмов учета, мониторинга и контроля над принадлежностью потребителей к категории уязвимых;

защиту от отключения электрической энергии уязвимых потребителей в течение определенных периодов.

Также проектом учитываются нормы действующего законодательства, предусматривающие предоставление адресной помощи уязвимым потребителям, относящимся к категории энергетически бедных, добавили в пресс-службе.