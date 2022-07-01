Регулятор призвал не платить оккупантам за электроэнергию и коммуналку
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) призывает не платить оккупантам за электроэнергию и коммуналку. Такие платежи не будут не засчитывается как оплата за услуги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление регулятора.
Как отмечается в сообщении, в последнее время в СМИ распространяются сообщения о введении самопровозглашенными руководителями электро-, газоснабжающих и коммунальных предприятий на временно оккупированных территориях механизма оплаты за потребленную электрическую и тепловую энергию, природный газ, водоснабжение и водоотведение для бытовых и небытовых потребителей.
"При этом представители оккупационной власти или собирают с населения наличные деньги якобы для оплаты за предоставленные услуги, или направляют перечисление средств на счета местных банковских учреждений, не имеющих лицензий НБУ", - говорится в заявлении.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предупреждает потребителей, что перечисление средств за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на счета подконтрольных оккупационной власти банковских учреждений или оплата наличными не засчитывается как оплата.
"Уплата за указанные услуги должна происходить исключительно на счета электро -, газоснабжающих и коммунальных предприятий, открытые в установленный законодательством Украины способ", - отметили в НКРЭКУ.
Напомним, Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение, которое направлено на упрощение условий для смены поставщика небытовыми потребителями. Новые правила будут действовать с 1 июля 2022 года.
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