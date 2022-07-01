Регулятор закликав не платити окупантам за електроенергію та комуналку

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) закликає не платити окупантам за електроенергію та комуналку. Такі платежі не будуть не зараховується як оплата за послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву регулятора .

Як зазначається в повідомленні, останнім часом в ЗМІ поширюються повідомлення про запровадження самопроголошеними керівниками електро-, газопостачальних та комунальних підприємств на тимчасово окупованих територіях механізму оплати за спожиту електричну та теплову енергію, природний газ, постачання води та водовідведення для побутових та непобутових споживачів.

"При цьому представники окупаційної влади або збирають з населення готівку начебто для оплати за надані послуги, або скеровують перерахування коштів на рахунки місцевих банківських установ, що не мають ліцензій НБУ", - йдеться в заяві.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, попереджає споживачів, що перерахування коштів за надані житлово-комунальні послуги на рахунки підконтрольних окупаційній владі банківських установ або сплата готівкою не зараховується як оплата.

"Сплата за вказані послуги має відбуватись виключно на рахунки електро-, газопостачальних та комунальних підприємств, відкриті у встановлений законодавством України спосіб", - зазначили в НКРЕКП.