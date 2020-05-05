Регулятор предложил повысить тарифы на электроэнергию для населения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения. Об этом говорится в презентации комиссии, представленной на круглом столе, который был организован комитетом Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщает пресс-служба НКРЭКУ, комиссия представила свое видение выхода из проблемной ситуации, которая сложилась на рынке электрической энергии.

Одной из мер предлагается до конца 2020 года отменить льготную категорию потребления до 100 кВт⋅ч для населения (тариф 0,75 грн без НДС), что даст 12 млрд грн в следующем году.

Кроме того, предлагается в течение 2-5 лет отменить перекрестное субсидирование с обеспечением адресной помощи уязвимым категориям потребителей. Приведение тарифов населения в соответствие тарифами для небытовых потребителей даст возможность получить еще 38 млрд грн в год.

По оценкам НКРЭКУ, объем дотаций, которые небытовые потребители платят за население, составляет свыше 50 млрд грн.

В частности, средневзвешенный тариф для населения составляет 1,07 грн за кВт⋅ч (без НДС), в то время как коммерческие потребители платят 1,88 грн за кВт⋅ч.

Напомним, цена на электроэнергию для населения в последние годы практически не меняется. По данным Госстата, цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2019 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч, что на 5 копеек выше, чем во втором полугодии 2018 года (1,20 грн). В то же время средняя цена для небытовых потребителей составила 2,24 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч, что на 5 копеек больше, чем во втором полугодии 2018 года (2,19 грн).

Как сообщало РБК-Украина, задолженность населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец марта 2020 года составила 65,9 млрд грн, в т.ч. за поставки и распределение электрической энергии - 5,7 млрд грн.