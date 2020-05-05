Регулятор запропонував підвищити тарифи на електроенергію для населення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення. Про це йдеться в презентації комісії, представленій на круглому столі, що був організований комітетом Верховної ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Як повідомляє прес-служба НКРЕКП, комісія представила своє бачення виходу із проблемної ситуації, що склалась на ринку електричної енергії.

Одним із заходів пропонується до кінця 2020 року скасувати пільгову категорії споживання до 100 кВт⋅год для населення (тариф 0,75 грн без ПДВ), що дасть 12 млрд грн у наступному році.

Крім того, пропонується протягом 2-5 років скасувати перехресне субсидіювання із забезпеченням адресної допомоги вразливим категоріям споживачів. Приведення тарифів населення у відповідність до тарифів для непобутових споживачів дасть змогу отримати ще 38 млрд грн на рік.

За оцінками НКРЕКП, обсяг дотацій, які сплачують непобутові споживачі за населення, складає понад 50 млрд грн.

Зокрема, середньозважений тариф для населення становить 1,07 грн за кВт⋅год (без ПДВ), у той час як комерційні споживачі платять 1,88 грн за кВт⋅год.

Нагадаємо, ціна на електроенергію для населення останніми роками практично не змінюється. За даними Держстату, ціна електроенергії для побутових споживачів у першому півріччі 2019 року склала 1,25 грн (з ПДВ) 1 кВт⋅год, що на 5 копійок вище, ніж у другому півріччі 2018 року (1,20 грн). Водночас середня ціна для непобутових споживачів склала 2,24 грн (з ПДВ) 1 кВт⋅год, що на 5 копійок більше, ніж в другому півріччі 2018 року (2,19 грн).

Як повідомляло РБК-Україна, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець березня 2020 року склала 65,9 млрд грн, у т.ч. за постачання та розподіл електричної енергії - 5,7 млрд грн.