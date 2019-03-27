Регулятор предлагает определить "Энергоатом" поставщиком э/э для населения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает определить "Энергоатом" в качестве поставщика электроэнергии по низкому тарифу для населения. Об этом говорится в письме члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко в Министерство энергетики от 28 января, которое публикует издание "Наші гроші".

Это вариант разработали в НКРЭКУ для сохранения средневзвешенного тарифа для населения на действующем уровне 1,03 грн за кВт⋅ч. В письме указывается, что наиболее оптимальной является компенсация разницы между рыночной и регулируемой ценой электроэнергии для бытовых потребителей за счет прибыли "Энергоатома". О возложении каких-либо обязательств или расходов на тепловую генерацию в проекте НКРЭКУ не говорится.

В Минэнерго рассмотрели письмо НКРЭКУ на рабочей группе 5 февраля и поручили "Энергоатому" проработать предложенный вариант и подготовить предложения относительно оптимального варианта компенсации за счет производителя на АЭС.

Как отмечается в публикации издания, возложение на "Энергоатом" убытков от продажи энергии населению будет означать, что другой крупный производитель ДТЭК продолжит работать на рынке промышленных потребителей, где на сегодня действуют тарифы в 2-3 раза выше, чем тарифы для населения.

Тариф тепловой генерации, где 80% ТЭС принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова, в феврале составил 2,17 грн за кВт час. За три года действия формулы "Роттердам+" тариф теплоэнергетиков вырос на 140% и сейчас на 45% выше, чем цена электроэнергии на бирже в Венгрии, куда ДТЭК экспортирует электроэнергию. Тариф НАЭК "Энергоатом" составляет 0,57 грн за кВт⋅ч, что в 3,8 раза ниже, чем тариф тепловой генерации за февраль 2018 года.

Напомним, с 1 июля 2019 года согласно закону "О рынке электрической энергии" должна вступить в силу новая модель оптового рынка электрической энергии, где все производители должны работать в равных условиях. Однако такое предложение НКРЭКУ приведет к сохранению сверхдоходов в компании ДТЭК (тепловой генерации) и к более низким финансовым результатам у государственного "Энергоатома".

Как сообщало РБК-Украина, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 14 декабря утвердила прогнозируемую оптовую рыночную цену электроэнергии на 2019 год. Как сообщила председатель комиссии Оксана Кривенко, оптовая цена в первом полугодии вырастет на 2%. По ее словам, цена на электроэнергию для населения в первом полугодии 2019 года повышаться не будет.