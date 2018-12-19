Регулятор планирует сертификацию независимого оператора ГТС Украины

Фото: НКРЕКП (nerc.gov.ua)

Оператора ГТС сертифицируют согласно законодательства Украины и ЕС

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует принять решение о сертификации независимого оператора газотранспортной системы Украины до конца 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НКРЭКУ.

Как сообщили в пресс-службе, вопросы сертификации согласно действующему законодательству Украины и ЕС, обсуждался во время встречи главы НКРЭКУ Оксаны Кривенко и члена НКРЭКУ Александра Формагея с членами наблюдательного совета ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (ПАО "МГУ"): Вальтером Больтцом, Яном Чадамом, Фабрисом Нуайланом, а также исполняющим обязанности председателя правления ПАО "МГУ" Александром Лисниченко.

Стороны отметили, что общей целью НКРЭКУ, правительства Украины и ПАО "МГУ" является обеспечение того, чтобы решение по сертификации независимого оператора газотранспортной системы Украины было принято до конца 2019 года, что окажет положительное влияние на развитие отечественной газотранспортной системы и будет служить для европейской стороны свидетельством того, что Украина является надежным партнером

При этом, стороны отметили, что при выработке конкретных решений по анбандлингу, необходимо руководствоваться требованиями отечественного законодательства, а именно положениями постановления Кабинета министров Украины от 1 июля 2016 года № 496 "О разделении деятельности по транспортировке и хранения (закачки, отбора) природного газа".

Этим постановлением утвержден план реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" с целью отделения деятельности по транспортировке и хранения (закачки, отбора) природного газа, и выбрана модель отделения деятельности по транспортировке природного газа, предусмотренная статьей 23 закона "О рынке природного газа" (отделение по праву собственности), как модель отделения для оператора газотранспортной системы Украины, которая находится в государственной собственности и не подлежит приватизации.

Напомним, срок действия контракта на транзит российского ЕС от 2009 года истекает 1 января 2020 года. За это время "Нафтогаз Украины" рассчитывает завершить анбандлинг компании, передав газотранспортные активы новому независимому оператору ГТС - компании "Магистральные газопроводы Украины".

Как сообщало РБК-Украина, "Укртрансгаз" перевел в новый филиал "Оператор газохранилищ Украины" около 2 тыс. сотрудников и передал производственные подразделения, обслуживающие подземные хранилища газа на всей территории Украины.