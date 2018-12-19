Регулятор планує сертифікацію незалежного оператора ГТС України

Фото: НКРЕКП (nerc.gov.ua)

Оператора ГТС сертифікують відповідно до законодавства України і ЄС

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує ухвалити рішення щодо сертифікації незалежного оператора газотранспортної системи України до кінця 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НКРЕКП.

Як повідомили прес-службі, питання сертифікації відповідно до чинного законодавства України та законодавства ЄС, обговорювалося під час зустрічі голови НКРЕКП Оксани Кривенко та члена НКРЕКП Олександра Формагея з членами наглядової ради ПАТ "Магістральні газопроводи України" (ПАТ "МГУ"): Вальтером Больтцом, Яном Чадамом, Фабрісом Нуайланом, а також виконуючим обов’язки голови правління ПАТ "МГУ" Олександром Лісніченком.

Сторони відзначили, що спільною метою НКРЕКП, уряду України та ПАТ "МГУ" є забезпечення того, щоб рішення щодо сертифікації незалежного оператора газотранспортної системи України було прийняте до кінця 2019 року, що матиме позитивний вплив на розвиток вітчизняної газотранспортної системи та слугуватиме для європейської сторони свідоцтвом того, що Україна є надійним партнером.

При цьому, сторони зазначили, що при напрацюванні конкретних рішень щодо анбандлінгу, керуватимуться вимогами вітчизняного законодавства, а саме положеннями постанови Кабінету міністрів України від 1 липня 2016 року № 496 "Про відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу".

Цією постановою затверджено план реструктуризації НАК "Нафтогаз України" з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу, та обрано модель відокремлення діяльності з транспортування природного газу, передбачену статтею 23 закону "Про ринок природного газу" (відокремлення за правом власності), як модель відокремлення для оператора газотранспортної системи України, яка перебуває в державній власності та не підлягає приватизації.

Нагадаємо, термін дії контракту на транзит російського ЄС від 2009 року закінчується 1 січня 2020 року. За цей час "Нафтогаз України" розраховує завершити анбандлінг компанії, передавши газотранспортні активи новому незалежному оператору ГТС - компанії "Магістральні газопроводи України".

Як повідомляло РБК-Україна, "Укртрансгаз" перевів до новоствореної філії "Оператор газосховищ України" близько 2 тис. співробітників та передав виробничі підрозділи, що обслуговують підземні сховища газу на всій території України.