Регулятор оштрафував 2 обленерго за недотримання графіків відключень і подовжив перевірки
Кілька підприємств енергетичного ринку оштрафовано за недотримання графіків відключень, а також за порушення газо- і водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕПК).
Як повідомляє Комісія, сьогодні, 24 січня, на засіданні НКРЕПК було ухвалено рішення щодо накладення штрафів на:
- АТ "Оператор газорозподільної системи "Київоблгаз";
- АТ "Львівгаз";
- ПрАТ "Тернопільгаз";
- АТ "ДТЕК Київські електромережі";
- АТ "ДТЕК Одеські електромережі";
- КП "Івано-Франківськводоекотехпром".
Минулого тижня аналогічні штрафи були накладені на АТ "Вінницяобленерго", ПрАТ "Волиньобленерго" та АТ "Чернівціобленерго".
На наступні засідання перенесено питання щодо штрафів у "Львівобленерго", "Тернопільобленерго", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та "Полтаваобленерго".
Крім того, вирішено провести позапланові виїзні перевірки у 6 енергопостачальників і подовжено перевірки, що тривають на 5 підприємствах - виробниках теплової та електроенергії.
Днями РБК-Україна повідомляло, що українці з листопада 2022 року подали до НКРЕПК понад 2500 скарг на несправедливе відключення електроенергії.
Крім того, ми писали, що у ДТЕК попередили: необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації. Тому діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.