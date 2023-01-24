Регулятор оштрафував 2 обленерго за недотримання графіків відключень і подовжив перевірки

Кілька підприємств енергетичного ринку оштрафовано за недотримання графіків відключень, а також за порушення газо- і водопостачання.

Крім того, вирішено провести позапланові виїзні перевірки у 6 енергопостачальників і подовжено перевірки, що тривають на 5 підприємствах - виробниках теплової та електроенергії.

На наступні засідання перенесено питання щодо штрафів у "Львівобленерго", "Тернопільобленерго", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та "Полтаваобленерго".

Минулого тижня аналогічні штрафи були накладені на АТ "Вінницяобленерго", ПрАТ "Волиньобленерго" та АТ "Чернівціобленерго".

Як повідомляє Комісія, сьогодні, 24 січня, на засіданні НКРЕПК було ухвалено рішення щодо накладення штрафів на:

Днями РБК-Україна повідомляло, що українці з листопада 2022 року подали до НКРЕПК понад 2500 скарг на несправедливе відключення електроенергії.

Крім того, ми писали, що у ДТЕК попередили: необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації. Тому діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла.

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