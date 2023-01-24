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Регулятор оштрафував 2 обленерго за недотримання графіків відключень і подовжив перевірки

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Україна, Вівторок 24 січня 2023 16:56
Регулятор оштрафував 2 обленерго за недотримання графіків відключень і подовжив перевірки Фото: регулятор енергетичного ринку уважно відстежує діяльність учасників енергогенерації і газопостачання (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Кілька підприємств енергетичного ринку оштрафовано за недотримання графіків відключень, а також за порушення газо- і водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕПК).

Як повідомляє Комісія, сьогодні, 24 січня, на засіданні НКРЕПК було ухвалено рішення щодо накладення штрафів на:

  • АТ "Оператор газорозподільної системи "Київоблгаз";
  • АТ "Львівгаз";
  • ПрАТ "Тернопільгаз";
  • АТ "ДТЕК Київські електромережі";
  • АТ "ДТЕК Одеські електромережі";
  • КП "Івано-Франківськводоекотехпром".

Минулого тижня аналогічні штрафи були накладені на АТ "Вінницяобленерго", ПрАТ "Волиньобленерго" та АТ "Чернівціобленерго".

На наступні засідання перенесено питання щодо штрафів у "Львівобленерго", "Тернопільобленерго", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та "Полтаваобленерго".

Крім того, вирішено провести позапланові виїзні перевірки у 6 енергопостачальників і подовжено перевірки, що тривають на 5 підприємствах - виробниках теплової та електроенергії.

Днями РБК-Україна повідомляло, що українці з листопада 2022 року подали до НКРЕПК понад 2500 скарг на несправедливе відключення електроенергії.

Крім того, ми писали, що у ДТЕК попередили: необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації. Тому діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла.

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