Регулятор оштрафовал 2 облэнерго за несоблюдение графиков отключений и продлил проверки
Несколько предприятий энергетического рынка оштрафованы за несоблюдение графиков отключений, а также за нарушение газо- и водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭПК).
Как сообщает Комиссия, сегодня, 24 января, на заседании НКРЭПК было принято решение о наложении штрафов на:
- АО "Оператор газораспределительной системы "Киевоблгаз";
- АО "Львовгаз";
- ЧАО "Тернопольгаз";
- АО "ДТЭК Киевские электросети";
- АО "ДТЭК Одесские электросети";
- КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром".
На прошлой неделе аналогичные штрафы были наложены на АО "Винницаоблэнерго", ЧАО "Волыньоблэнерго" и АО "Черновцыоблэнерго".
На следующие заседания перенесены вопросы штрафов во "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские региональные электросети" и "Полтаваоблэнерго".
Кроме того, решено провести внеплановые выездные проверки у 6 энергопоставщиков и продлены проверки, продолжающиеся на 5 предприятиях - производителях тепловой и электроэнергии.
На днях РБК-Украина сообщало, что украинцы с ноября 2022 года подали в НКРЭПК более 2500 жалоб на несправедливое отключение электроэнергии.
Кроме того, мы писали, что в ДТЭК предупредили: необходимо готовиться к "трудным дням" из-за уменьшения генерации. Поэтому будут действовать не только плановые, но и аварийные отключения света.
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