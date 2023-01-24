ua ru
Вт, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Регулятор оштрафовал 2 облэнерго за несоблюдение графиков отключений и продлил проверки

Новина українською →
Украина, Вторник 24 января 2023 16:56
Регулятор оштрафовал 2 облэнерго за несоблюдение графиков отключений и продлил проверки Фото: регулятор энергетического рынка внимательно отслеживает деятельность участников энергогенерации и газоснабжения (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Несколько предприятий энергетического рынка оштрафованы за несоблюдение графиков отключений, а также за нарушение газо- и водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭПК).

Как сообщает Комиссия, сегодня, 24 января, на заседании НКРЭПК было принято решение о наложении штрафов на:

  • АО "Оператор газораспределительной системы "Киевоблгаз";
  • АО "Львовгаз";
  • ЧАО "Тернопольгаз";
  • АО "ДТЭК Киевские электросети";
  • АО "ДТЭК Одесские электросети";
  • КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром".

На прошлой неделе аналогичные штрафы были наложены на АО "Винницаоблэнерго", ЧАО "Волыньоблэнерго" и АО "Черновцыоблэнерго".

На следующие заседания перенесены вопросы штрафов во "Львовоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "ДТЭК Киевские региональные электросети" и "Полтаваоблэнерго".

Кроме того, решено провести внеплановые выездные проверки у 6 энергопоставщиков и продлены проверки, продолжающиеся на 5 предприятиях - производителях тепловой и электроэнергии.

На днях РБК-Украина сообщало, что украинцы с ноября 2022 года подали в НКРЭПК более 2500 жалоб на несправедливое отключение электроэнергии.

Кроме того, мы писали, что в ДТЭК предупредили: необходимо готовиться к "трудным дням" из-за уменьшения генерации. Поэтому будут действовать не только плановые, но и аварийные отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
енергетики Служба безопасности Украины Энергетическая блокада
NEWS
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
DAILY
"Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием