Регулятор оштрафовал газовую компанию на 200 тысяч гривен за многочисленные нарушения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штраф в размере 204 тысячи гривен на ООО "Торговый дом "Лубныгаз". Штраф наложен за многочисленные нарушения лицензионных условий.

В частности, проверка выявила нарушения в части обязательства лицензиата размещать на своем веб-сайте цены на природный газ, способ и условия оплаты за использованный природный газ, другую информацию, предусмотренную действующими нормативно-правовыми актами.

Кроме того, в ходе обсуждения указанного вопроса было выяснено, что договорные отношения ООО "Торговый дом "Лубныгаз" и ООО "Лубныгаз-Трейдинг" могут свидетельствовать о возможных нарушениях при составлении платежных документов и выставления счетов потребителям.

В связи с этим, НКРЭКУ в ближайшее время изучит данный вопрос в ходе проведения внеплановой проверки ООО "Лубныгаз-Трейдинг".