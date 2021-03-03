Регулятор оштрафував газову компанію на 200 тисяч гривень за численні порушення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) наклала штраф у розмірі 204 тисячі гривень на ТОВ "Торговий дім "Лубнигаз". Штраф накладений за численні порушення ліцензійних умов.

Зокрема, перевірка виявила порушення у частині зобов'язання ліцензіата розміщувати на своєму веб-сайті ціни на природний газ, спосіб та умови оплати за використаний природний газ, іншу інформацію, що вимагається чинними нормативно-правовими актами.

Крім того, під час обговорення зазначеного питання було з’ясовано, що договірні відносини ТОВ "Торговий дім "Лубнигаз" та ТОВ "Лубнигаз-Трейдинг" можуть свідчити про можливі порушення при складання платіжних документів та виставленні рахунків споживачам.

У зв’язку з цим, НКРЕКП найближчим часом дослідить зазначене питання під час проведення позапланової перевірки ТОВ "Лубнигаз-Трейдинг".