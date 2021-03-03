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Регулятор оштрафував газову компанію на 200 тисяч гривень за численні порушення

Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) наклала штраф у розмірі 204 тисячі гривень на ТОВ "Торговий дім "Лубнигаз". Штраф накладений за численні порушення ліцензійних умов.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зокрема, перевірка виявила порушення у частині зобов'язання ліцензіата розміщувати на своєму веб-сайті ціни на природний газ, спосіб та умови оплати за використаний природний газ, іншу інформацію, що вимагається чинними нормативно-правовими актами.

Крім того, під час обговорення зазначеного питання було з’ясовано, що договірні відносини ТОВ "Торговий дім "Лубнигаз" та ТОВ "Лубнигаз-Трейдинг" можуть свідчити про можливі порушення при складання платіжних документів та виставленні рахунків споживачам.

У зв’язку з цим, НКРЕКП найближчим часом дослідить зазначене питання під час проведення позапланової перевірки ТОВ "Лубнигаз-Трейдинг".

Відзначимо, "Лубнигаз" була однією з тих компаній, дії якої призвели до тарифних протестів на початку 2021 року. Зокрема, споживачі скаржилися на відключення газу у разі переходу до іншого постачальника газу.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 лютого Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) наклала штраф у розмірі 102 тисячі гривень на АТ "Лубнигаз". Штраф накладений на недотримання вимог законодавства, що регулює функціонування ринку природного газу та порушення ліцензійних умов.

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Новини України штрафЛубныгаз
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