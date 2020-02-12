Регулятор обґрунтував плату за розподіл газу для тих, хто його не споживає

Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Плату за транспортування газу для тих, хто його не споживає, скасовувати не будуть

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не планує скасовувати плату за розподіл газу для тих споживачів, хто підключений до мереж, але газ не споживає. Про це на брифінгу сказав голова комісії Валерій Тарасюк, передає кореспондент РБК-Україна.

Тарасюк вважає, що платити за обслуговування газових мереж потрібно у будь-якому випадку.

Він навів приклад двох будинків, які підключені до газових мереж, однак в одному споживання є, а в іншому - ні. У той же час газ фактично транспортується фактично до двох будинків і обслуговуються ці мережі однаково.

"Тобто за утримання інфраструктури платежі завжди були, є і будуть", - сказав Тарасюк.

Відзначимо, з 1 січня 2020 року облгази виставляють споживачам окремі рахунки за розподіл газу. Платіжки отримують у тому числі ті, хто газу не споживає. Міністерство соціальної політики планує надати субсидію та пільгу за нову послугу з розподілу природного газу у лютому 2020 року.

Нагадаємо, 11 лютого Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) попередньо схвалила проект змін до Кодексу газорозподільних систем.

Проектом змін передбачається, що для нового побутового споживача або за умови відсутності споживання природного газу протягом усього попереднього газового року, річна замовлена потужність визначається Оператором ГРМ на рівні: 39 куб. м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується тільки для приготування їжі; 126 куб. м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі; 314 куб. м - для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, у тому числі для опалення.