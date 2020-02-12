Регулятор назвал минимальную плату за распределение газа при нулевом потреблении

Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Уже с марта те, кто газа не потребляет, будут платить за распределение немного меньше

Плата за распределение газа для тех потребителей, кто подключен что сети, но газ не потребляет, с марта будет установлена на новом уровне. Об этом на брифинге сказал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, передает корреспондент РБК-Украина.

Тарасюк напомнил, что накануне комиссия предварительно приняла соответствующее решение.

"Мы вышли примерно на такие суммы. То есть для потребителей, которые только готовят еду, то есть для конфорки это будет 2,8 грн в месяц. У кого еще подогрев воды - 8,9 грн. Для частных домов, где есть котел, это в среднем будет 21,9 грн. То есть будет минимальная платежка", - сообщил Тарасюк, отметив, что это средние тарифы по Украине.

Отметим, с 1 января 2020 года облгазы выставляют потребителям отдельные счета за распределение газа. Платежки получают в том числе те, кто газа не потребляет. Министерство социальной политики планирует предоставить субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа в феврале 2020 года.

Напомним, 11 февраля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предварительно одобрила проект изменений в Кодекс газораспределительных систем.

Проектом изменений предусматривается, что для нового бытового потребителя или при условии отсутствия потребления природного газа в течение всего предыдущего газового года, годовая заказанная мощность определяется Оператором ГРС на уровне: