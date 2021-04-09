Регулятор ЕС расследует возможную связь между вакциной Johnson & Johnson и тромбами

Европейский регулятор по медицинским препаратам (EMA) рассматривает возможные связи между вакциной Johnson & Johnson против коронавируса и возникновением тромбов. Сейчас известно о четырех случаях тромбоза после использования препарата.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление регулятора.

ЕМА заявил 9 апреля, что изучает сообщения о редких случаях возникновения тромбов после использования COVID-вакцины Johnson & Johnson. Пока сообщается о четырех серьезных случаях сгустков крови с низким уровнем тромбоцитов. Один из таких случаев привел к летальному исходу. При этом в EMA отметили, что "на этом этапе еще не ясно, существует ли причинно-следственная связь" между вакциной и случаями, о которых сообщается.