Регулятор ЕС расследует возможную связь между вакциной Johnson & Johnson и тромбами

Европейский регулятор по медицинским препаратам (EMA) рассматривает возможные связи между вакциной Johnson & Johnson против коронавируса и возникновением тромбов. Сейчас известно о четырех случаях тромбоза после использования препарата.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление регулятора.
ЕМА заявил 9 апреля, что изучает сообщения о редких случаях возникновения тромбов после использования COVID-вакцины Johnson & Johnson.
Пока сообщается о четырех серьезных случаях сгустков крови с низким уровнем тромбоцитов. Один из таких случаев привел к летальному исходу.
При этом в EMA отметили, что "на этом этапе еще не ясно, существует ли причинно-следственная связь" между вакциной и случаями, о которых сообщается.
Напомним, в США временно закрыли два центра вакцинации против коронавируса Johnson & Johnson - в Северной Каролине и Колорадо. После введения вакцины у некоторых пациентов наблюдались неблагоприятные последствия.
Вакцинация в штате Северная Каролина была прекращена 8 апреля после того, как побочные реакции были обнаружены у 18 человек. При этом четырех человек пришлось доставить в больницу для обследования. Всего в центре получили прививки более 2,3 тысячи человек.
Решение о временном прекращении работы центра было принято в целях предосторожности после консультаций с Johnson & Johnson.