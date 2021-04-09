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Регулятор ЄС розслідує можливий зв'язок між вакциною Johnson & Johnson та тромбами

Автор: Андрій Василюк

Європейський регулятор з медичних препаратів (EMA) розглядає можливі зв'язки між вакциною Johnson & Johnson проти коронавірусу та виникненням тромбів. Наразі відомо про чотири випадки тромбозу після використання препарату.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву регулятора.

ЕМА заявило 9 квітня, що вивчає повідомлення про рідкісні випадки виникнення тромбів після використання COVID-вакцини Johnson & Johnson.

Наразі повідомляється про чотири серйозні випадки згустків крові з низьким рівнем тромбоцитів. Один з таких випадків призвів до летального наслідку.

При цьому в EMA зазначили, що "на цьому етапі ще не зрозуміло, чи існує причинно-наслідковий зв'язок" між вакциною та випадками, про які повідомляється.

Нагадаємо, у США тимчасово закрили два центру вакцинації проти коронавірусу Johnson & Johnson - в Північній Кароліні і Колорадо. Після введення вакцини у деяких пацієнтів спостерігалися несприятливі наслідки.

Вакцинація в штаті Північна Кароліна була припинена 8 квітня після того, як побічні реакції були виявлені у 18 осіб. При цьому чотирьох осіб довелося доставити в лікарню для обстеження. Всього в центрі отримали щеплення понад 2,3 тисячі осіб.

Рішення про тимчасове припинення роботи центру було ухвалене в цілях обережності після консультацій з Johnson & Johnson.

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