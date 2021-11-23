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Регулятор ЕС получил заявку на регистрацию таблеток от коронавируса Молнупиравир

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Брюссель, Вторник 23 ноября 2021 20:27
Регулятор ЕС получил заявку на регистрацию таблеток от коронавируса Молнупиравир Фото: в ЕС получили заявку на регистрацию таблеток от COVID (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) получило заявку на регистрацию таблеток от коронавируса Молнупиравир (Lagevrio) компании Merck. Регулятор рассчитывает выдать разрешение в течение нескольких недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр EMA.

"EMA оценит преимущества и риски Lagevrio в сжатые сроки и может выдать свое заключение в течение нескольких недель, если представленные данные будут достаточно надежными и полными, а также продемонстрируют эффективность, безопасность и качество лекарства", - отмечается в релизе агентства.

Молнупиравир разработан американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics. Пероральный препарат снижает способность SARS-CoV-2 - вируса, вызывающего COVID-19 - размножаться в организме человека.

Напомним, в конце октября EMA приступило к непрерывному обзору таблеток Молнупиравир.

Отметим, ранее Merck запросила разрешение на использование таблеток в США.

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