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Merck просит одобрить использование таблеток от COVID в ЕС

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Понедельник 25 октября 2021 14:27
Merck просит одобрить использование таблеток от COVID в ЕС Фото: Merck просит одобрить использование таблеток от COVID в ЕС (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Фармацевтическая компания Merck заявила, что она попросила Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрить ее таблетку для лечения COVID. EMA начал ускоренный процесс лицензирования Молнупиравира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Merck сообщила, что если препарату будет дан "зеленый свет", он станет первым препаратом для лечения COVID, который не нужно вводить с помощью игл.

В компании сообщили, что таблетки вдвое сократили число госпитализаций и смертей среди пациентов с ранними симптомами COVID.

Результаты исследования были настолько хорошими, что независимые медицинские эксперты, наблюдавшие за ходом испытаний, рекомендовали прекратить их досрочно.

Противовирусная таблетка, которую люди могли бы принимать дома для уменьшения симптомов и ускорения выздоровления, может оказаться революционной, облегчить тяжелую нагрузку на больницы и помочь сдержать вспышки в бедных странах со слабой системой здравоохранения.

Это также укрепило бы двухсторонний подход к пандемии: лечение с помощью лекарств и профилактика, в первую очередь с помощью вакцинации.

Ранее Merck запросила разрешение на использование таблеток в США.

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